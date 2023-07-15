فرار عدد من السجناء من نظارة قصر عدل بيروت العام الماضي: شعبة المعلومات مستمرة بتوقيف الفارين

بعد أن أقدم عدد من السجناء على الفرار من نظارة قصر عدل بيروت بتاريخ 07-08-2022 وتوقيف عدد منهم في حينه، تابعت القطعات المختصة في شعبة المعلومات تكثيف جهودها الميدانية والاستعلامية في المناطق التي يحتمل اختباء باقي الفارين فيها، والعمل على توقيفهم.



وتمكّنت من تحديد مكان تواجد أحدهم في محلة كفرشيما وهو المدعو أ. د. (مواليد عام 1995، سوري)، وأعطيت الاوامر للعمل على مراقبته وتوقيفه، والحؤول دون فراره.



وبتاريخ 2023-07-06 وبعد عملية مراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة مداهمة للمكان الذي يختبئ فيه وتمكّنت من توقيفه.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على الفرار من نظارة قصر عدل بيروت بتاريخ سابق، وأنّه توارى عن الأنظار لحوالي عام تقريبًا.