الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشق النساء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تغيّب الفريق العسكري الإسرائيلي عن الإجتماع الثلاثي في الناقورة الاثنين
امن وقضاء
2023-07-15 | 05:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تغيّب الفريق العسكري الإسرائيلي عن الإجتماع الثلاثي في الناقورة الاثنين
أفادت معلومات الـLBCI بأن الجانب اللبناني تبلّغ من قيادة اليونيفيل أن الفريق العسكري الإسرائيلي لن يحضر يوم الأثنين إلى الإجتماع الثلاثي في الناقورة والذي كان سيناقش مسألة معالجة ما تبقى من تحفظات لبنانية حدودية إضافة لما يجري في خارج بلدة الماري وصولا إلى تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة.
وكشفت المعلومات أن الجانب الإسرائيلي تذرّع لعدم المشاركة بأنه يجري تقييما للأحداث التي تحصل منذ أيام في بعض مناطق الخط الأزرق.
أخبار لبنان
امن وقضاء
اسرائيل
الناقورة
الخط الازرق
اليونيفل
التالي
شبكات سوريّة للدّعارة في قبضة أمن الدولة
فرار عدد من السجناء من نظارة قصر عدل بيروت العام الماضي: شعبة المعلومات مستمرة بتوقيف الفارين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-15
اسرائيل تلغي اجتماع الناقورة..
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-15
اسرائيل تلغي اجتماع الناقورة..
0
آخر الأخبار
2023-07-12
نصرالله: لا يوجد شيء اسمه ترسيم حدود برية لانها مرسّمة منذ عشرينيات القرن الماضي لكن العدو الاسرائيلي يتواجد حاليا عند بعد النقاط من الناقورة وصولا إلى الغجر وعليه الخروج منها
آخر الأخبار
2023-07-12
نصرالله: لا يوجد شيء اسمه ترسيم حدود برية لانها مرسّمة منذ عشرينيات القرن الماضي لكن العدو الاسرائيلي يتواجد حاليا عند بعد النقاط من الناقورة وصولا إلى الغجر وعليه الخروج منها
0
امن وقضاء
2023-07-02
قوة اسرائيلية خرقت الخط الازرق بين بلدة حولا ومستعمرة "المنارة"
امن وقضاء
2023-07-02
قوة اسرائيلية خرقت الخط الازرق بين بلدة حولا ومستعمرة "المنارة"
0
آخر الأخبار
2023-07-15
عناصر من الجانب الاسرائيلي ألقت قنابل صوتية باتجاه أراضي مزرعة بسطرة أثناء جولة النائب قاسم هاشم
آخر الأخبار
2023-07-15
عناصر من الجانب الاسرائيلي ألقت قنابل صوتية باتجاه أراضي مزرعة بسطرة أثناء جولة النائب قاسم هاشم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-07-15
انتشار مسلح في الشياح وإطلاق نار ... ما السبب؟
امن وقضاء
2023-07-15
انتشار مسلح في الشياح وإطلاق نار ... ما السبب؟
0
امن وقضاء
2023-07-15
شبكات سوريّة للدّعارة في قبضة أمن الدولة
امن وقضاء
2023-07-15
شبكات سوريّة للدّعارة في قبضة أمن الدولة
0
امن وقضاء
2023-07-15
فرار عدد من السجناء من نظارة قصر عدل بيروت العام الماضي: شعبة المعلومات مستمرة بتوقيف الفارين
امن وقضاء
2023-07-15
فرار عدد من السجناء من نظارة قصر عدل بيروت العام الماضي: شعبة المعلومات مستمرة بتوقيف الفارين
0
امن وقضاء
2023-07-15
بمناورة أمنية... أمن الدّولة توقف مطلوباً خطراً في صبرا
امن وقضاء
2023-07-15
بمناورة أمنية... أمن الدّولة توقف مطلوباً خطراً في صبرا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-07-15
"إقفلي الباب يا ماما"... قرار قضائي انتهى بجريمة: صوّر والده وهو يطلق النار على أمه! (فيديو)
منوعات
2023-07-15
"إقفلي الباب يا ماما"... قرار قضائي انتهى بجريمة: صوّر والده وهو يطلق النار على أمه! (فيديو)
0
خبر عاجل
2023-06-11
سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: في ١٣ حزيران جاؤوا وكنّا نياماً أما اليوم فنحن واعون وما حدث في ١٣ حزيران لن يكون في ١٤ حزيران
خبر عاجل
2023-06-11
سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: في ١٣ حزيران جاؤوا وكنّا نياماً أما اليوم فنحن واعون وما حدث في ١٣ حزيران لن يكون في ١٤ حزيران
0
فنّ
2023-06-10
شكران مرتجى تردّ على الإساءة بحق السوريين: "لن نحقد ولكن لن ننسى"
فنّ
2023-06-10
شكران مرتجى تردّ على الإساءة بحق السوريين: "لن نحقد ولكن لن ننسى"
0
حال الطقس
2023-06-12
إليكم تفاصيل طقس بداية الأسبوع...
حال الطقس
2023-06-12
إليكم تفاصيل طقس بداية الأسبوع...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:06
موجة الحر التي تخنق أوروبا ودولاً أخرى حول العالم مستمرة حتى الأسبوع المقبل
تقارير نشرة الاخبار
15:06
موجة الحر التي تخنق أوروبا ودولاً أخرى حول العالم مستمرة حتى الأسبوع المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:59
إتفاق بين العراق وسوريا على إيجاد آليات تنسيق لمواجهة تهريب المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
14:59
إتفاق بين العراق وسوريا على إيجاد آليات تنسيق لمواجهة تهريب المخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
بدعوة من المايسترو... حملةُ تنظيف من الشاطئ وصولاً الى جزيرة النخيل
تقارير نشرة الاخبار
14:45
بدعوة من المايسترو... حملةُ تنظيف من الشاطئ وصولاً الى جزيرة النخيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
هايكنغ في الشبانية في نشاط رياضي لإستكشاف جمال الطبيعة
تقارير نشرة الاخبار
14:06
هايكنغ في الشبانية في نشاط رياضي لإستكشاف جمال الطبيعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
نجوم لبنانيون وعرب يملأون فضاء المناطق بحفلات موسيقية آخرها كانت للنجمة نوال الزغبي
تقارير نشرة الاخبار
13:58
نجوم لبنانيون وعرب يملأون فضاء المناطق بحفلات موسيقية آخرها كانت للنجمة نوال الزغبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بنص جونية مهرجان نابض بالحياة ومستمر حتى ٣١ تموز
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بنص جونية مهرجان نابض بالحياة ومستمر حتى ٣١ تموز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
أهلا بهالطلة من قلعة الشقيف الجنوبية!
تقارير نشرة الاخبار
13:14
أهلا بهالطلة من قلعة الشقيف الجنوبية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
لاسا... الأرض التي تنازع والحل مؤجّل!
تقارير نشرة الاخبار
13:12
لاسا... الأرض التي تنازع والحل مؤجّل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
مَن سيتكلّف بترؤس لجنة الحوار بشأن النازحين مع سوريا بعد إعتذار بو حبيب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
مَن سيتكلّف بترؤس لجنة الحوار بشأن النازحين مع سوريا بعد إعتذار بو حبيب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:20
موجة الحرّ التي تضرب لبنان.. مستمرّة
حال الطقس
01:20
موجة الحرّ التي تضرب لبنان.. مستمرّة
2
خبر عاجل
05:35
معلومات للـLBCI: السفير السعودي وليد بخاري غادر صباحا إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع الدول الخماسية الذي يبحث في ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني
خبر عاجل
05:35
معلومات للـLBCI: السفير السعودي وليد بخاري غادر صباحا إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع الدول الخماسية الذي يبحث في ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني
3
فنّ
05:11
جلسة تصوير رومانسية بامتياز تجمع طوني عيسى وزوجته على شاطئ البحر (فيديو)
فنّ
05:11
جلسة تصوير رومانسية بامتياز تجمع طوني عيسى وزوجته على شاطئ البحر (فيديو)
4
أمن وقضاء
07:06
دعا جاره إلى منزله لإلهائه واتّفق مع شخص آخر على تنفيذ السرقة
أمن وقضاء
07:06
دعا جاره إلى منزله لإلهائه واتّفق مع شخص آخر على تنفيذ السرقة
5
صحف اليوم
00:04
الخلاف بين رياض سلامة ونوابه يخرج إلى العلن (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:04
الخلاف بين رياض سلامة ونوابه يخرج إلى العلن (الشرق الأوسط)
6
منوعات
07:05
فيديو أبكى الملايين... سعودي مشلول يمدح زوجته بكلمات مؤثرة رغم طلبها الطلاق! (فيديو)
منوعات
07:05
فيديو أبكى الملايين... سعودي مشلول يمدح زوجته بكلمات مؤثرة رغم طلبها الطلاق! (فيديو)
7
أخبار سياسية
05:49
جعجع: في المسألة الرئاسيّة ليتوقفوا عن الإنتظار والاستجارة بفرنسا والذهاب إلى قطر والقاهرة والعودة بعدها إلى لبنان
أخبار سياسية
05:49
جعجع: في المسألة الرئاسيّة ليتوقفوا عن الإنتظار والاستجارة بفرنسا والذهاب إلى قطر والقاهرة والعودة بعدها إلى لبنان
8
أخبار لبنان
02:42
رئيس بلدية الغبيري بعد حادثة اطلاق النار: ظاهرة جعلت لكل حي "ديك" يفرض سطوته بقوة ودعم من جماعة المنتفعين
أخبار لبنان
02:42
رئيس بلدية الغبيري بعد حادثة اطلاق النار: ظاهرة جعلت لكل حي "ديك" يفرض سطوته بقوة ودعم من جماعة المنتفعين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More