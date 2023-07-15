تغيّب الفريق العسكري الإسرائيلي عن الإجتماع الثلاثي في الناقورة الاثنين

أفادت معلومات الـLBCI بأن الجانب اللبناني تبلّغ من قيادة اليونيفيل أن الفريق العسكري الإسرائيلي لن يحضر يوم الأثنين إلى الإجتماع الثلاثي في الناقورة والذي كان سيناقش مسألة معالجة ما تبقى من تحفظات لبنانية حدودية إضافة لما يجري في خارج بلدة الماري وصولا إلى تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة.



وكشفت المعلومات أن الجانب الإسرائيلي تذرّع لعدم المشاركة بأنه يجري تقييما للأحداث التي تحصل منذ أيام في بعض مناطق الخط الأزرق.