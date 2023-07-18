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تدابير سير في الضاحية الجنوبية اعتبارا من اليوم بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء
امن وقضاء
2023-07-18 | 06:29
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تدابير سير في الضاحية الجنوبية اعتبارا من اليوم بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء
بمناسبة احياء مراسم ذكرى عاشوراء التي ستقام اعتبارًا من تاريخ اليوم 18-7-2023 ولغاية 28-7-2023 في الضاحية الجنوبية، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على موافقة محافظ جبل لبنان التدابير التالية:
-منع دخول الآليات الكبيرة (بيك اب، شاحنة، صهريج) إلى كل المداخل المؤدية الى الضاحية الجنوبية يومياً اعتباراً من الساعة 17,00 ولحين الانتهاء، طيلة الفترة المذكورة سابقاً.
-عدم إطلاق طائرات التدريب والمسيّرات على انواعها (Drone) في سماء الضاحية خلال هذه الفترة.
وطلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم والتقيد بهذه التوجيهات.
أخبار لبنان
امن وقضاء
تدابير سير
القوى الامنية
عاشوراء
القموعة جنة تحتاج الى الاستثمار لا الاقتتال... أنقذوها من الخلافات
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