تدابير سير في الضاحية الجنوبية اعتبارا من اليوم بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء

بمناسبة احياء مراسم ذكرى عاشوراء التي ستقام اعتبارًا من تاريخ اليوم 18-7-2023 ولغاية 28-7-2023 في الضاحية الجنوبية، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على موافقة محافظ جبل لبنان التدابير التالية:



-منع دخول الآليات الكبيرة (بيك اب، شاحنة، صهريج) إلى كل المداخل المؤدية الى الضاحية الجنوبية يومياً اعتباراً من الساعة 17,00 ولحين الانتهاء، طيلة الفترة المذكورة سابقاً.



-عدم إطلاق طائرات التدريب والمسيّرات على انواعها (Drone) في سماء الضاحية خلال هذه الفترة.



وطلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم والتقيد بهذه التوجيهات.