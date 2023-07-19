القاصر غفران الجاسم غادرت ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة المفقودة القاصر غفران محمد الجاسم (مواليد عام 2007، سوريّة).



وغادرت الجاسم منزل ذويها الكائن في بلدة العبدة بتاريخ 06/07/2023 ولم تَعُد لغاية تاريخه.



وطلبت القوى الامنية من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر العبدة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 243719 -70، للإدلاء بما لديهم من معلومات.