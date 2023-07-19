الجيش: إطلاق رمانتين دخانيتين من قبل العدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا

أعلن الجيش اللبناني أن "دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي أطلقت رمانتين يدويتين في خراج بلدة كفرشوبا –مثلث بركة بعثائيل، وذلك أثناء وجود دورية من مديرية المخابرات في المنطقة، من دون وقوع إصابات".



وأكد بيان الجيش أن وحدات الجيش اللبناني تواصل اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة، وتجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.