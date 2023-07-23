معلومات للـLBCI: اشكال حيّ اللجا لم يكن بين مجموعات حزبية

وقع اشكال في حيّ اللجا مساء امس، وأشارت معلومات للـLBCI الى ان الاشكال "لم يكن بين مجموعات حزبية، انما سببه اشكال فردي وقع قبل 48 ساعة، ثم تجدد مساء أمس نتيجة اشكال فردي آخر، ما ادى الى حصول اطلاق نار من دون وقوع اصابات".