جرادة يجول جنوبا وسط استنفار متبادل بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني

بعد التعديات الاسرائيلية المتكررة واعمال الحفر جنوبا، جال النائب الياس جرادة وأهالي البلدة في منطقة خط الانسحاب في تلال كفرشوبا على مقربة من جنود الإحتلال الإسرائيلي وقوات البونيفيل وصولاً الى منطقة مزرعة بسطرة حيث سجل حصول استنفار متبادل بين الجيش الإسرائيلية والجيش اللبناني في تلال كفرشوبا.