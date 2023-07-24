العثور على جثة رجل مجهول الهويّة على رصيف طريق خلدة - الأوزاعي... هل من يعرف عنه شيئاً؟

عُثِرَ على جثّة لشخص مجهول الهويّة في العقد الرابع من العمر معتدل البنية والطّول (175 سنتم تقريباً) أسمر البشرة، ذو شعر ولحية وشارب لون أسوَد على رصيف طريق عام خلدة الأوزاعي-المسلك الشّرقي (قبل الأنفاق).



وطلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئاً، الاتّصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 450897-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة.