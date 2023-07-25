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اقتحم المنزل وسرق أدوات كهربائيّة وتحفاً أثرية.. ووقع بقبضة قوى الأمن
امن وقضاء
2023-07-25 | 05:11
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اقتحم المنزل وسرق أدوات كهربائيّة وتحفاً أثرية.. ووقع بقبضة قوى الأمن
صـدر عن المديريّـة العـامّـة لقوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة، البلاغ التّالـي: بتاريخ 14-07-2023 وفي محلة مرجعيون، أقدم مجهول على الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى منزل أحد المواطنين وسرق من داخله جهازَيْ تلفاز وتحف أثرية، وفرّ إلى جهة مجهولة.
على أثر ذلك، كُلِّفَت شعبة المعلومات بالقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هويته وهو المدعو:
أ. ب. (من مواليد عام ١٩٩٥، مكتوم القيد) من أصحاب السوابق بجرائم مخدرات
بتاريخ 22-07-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في بلدة دبين.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ عملية السرقة من داخل المنزل المذكور، وأنّه قام ببيع المسروقات في سوق صبرا.
أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
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