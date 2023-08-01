وقف لإطلاق النار في مخيّم عين الحلوة.. واجتماع اليوم في السفارة الفلسطينية

تراجعت حدّة الاشتباكات في مخيّم عين الحلوة بشكل كبير، بعد الاجتماع الذي عقد في منزل النائب أسامة سعد، حيث حصل اتفاق لوقف اطلاق النار.



وظلت الخروقات قويّة حتى ساعات متقدّمة من مساء أمس، وعاد الهدوء الى المنطقة فجراً.



واليوم يعقد اجتماع اخر على المستوى المركزي الفلسطيني في السفارة الفلسطينة في بيروت، من اجل الاتفاق على تشكيل لجنة لكشف تفاصيل مقتل العميد في حركة فتح ابو اشرف العرموشي.



وكان اللواء صبحي بو عرب قد اكد للـLBCI ان مطلقي النار على العرموشي، معروفون، وينتمون الى جند الشام وتنظيمات شبيهة لها.



ولفت الى ان الجيش اللبناني لم يتدخّل في الاشتباكات التي حصلت، ولم يستقدم أي تعزيزات.



