شقة في عين الرمانة لترويج وتعاطي المخدّرات .. إليكم التفاصيل

حدّدت شعبة المعلومات لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة هوية مروّج مخدّرات واثنين من زبائنه يستخدمون شقة في عين الرمانة لعمليات ترويج المخادرات والتعاطي، وهم كل من:م. ح. (مواليد عام 1978، لبناني) مروّجح. م. (مواليد عام 1990، لبناني)ب. ق. (مواليد عام 1999، سوري)، وقد تبيّن أنه يوجد بحق الثاني خلاصتي حكم بجرم شراء مسروق وشجار.وبتاريخ 1-8-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة وبعد التأكد من تواجد المشتبه فيهم داخل الشقة في محلة عين الرمانة، قامت إحدى دوريات الشعبة بمداهمتها وأوقفتهم بداخلها، وبتفتيشهم والشقة تم ضبط مظاريف نايلون تحتوي على كمية من حشيشة الكيف زنتها حوالى /30,9/ غ، علبة بلاستيكية عدد /2/ بداخلها مادة بيضاء اللون زنتها حوالى /15,7/غ، /28/ حبة مخدّرة بألوان وأحجام مختلفة زنتها حوالى /14/غ، علبة بلاستيكية بداخلها آثار من مادة بيضاء اللون، أدوات تستخدم في توضيب وتعاطي المخدّرات، صاعق كهربائي، /5/ هواتف خليوية ومبالغ مالية.بالتحقيق معهم، اعترف الاول بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات لعدد من الزبائن داخل الشقة المذكورة في محلة عين الرمانة. كما صرحوا جميعاً بتعاطي المخدرات.