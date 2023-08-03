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تحرّك لأهالي ضحايا انفجار المرفأ في قصر عدل بيروت (فيديوهات)
امن وقضاء
2023-08-03 | 05:36
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تحرّك لأهالي ضحايا انفجار المرفأ في قصر عدل بيروت (فيديوهات)
نظّم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تحركا في قصر عدل بيروت.
ويأتي هذا التحرّك في وقت التحقيقات بالملف معلّقة وقبل يوم على الذكرى السنوية الثالثة للانفجار.
أخبار لبنان
امن وقضاء
أهالي ضحايا انفجار المرفأ
نفجار 4 آب
قصر عدل بيروت
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