تحرّك لأهالي ضحايا انفجار المرفأ في قصر عدل بيروت (فيديوهات)

نظّم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تحركا في قصر عدل بيروت.



ويأتي هذا التحرّك في وقت التحقيقات بالملف معلّقة وقبل يوم على الذكرى السنوية الثالثة للانفجار.