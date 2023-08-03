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3 محاضر ضبط بحق اصحاب مطاعم في الميناء لمخالفتهم السلامة العامة

امن وقضاء
2023-08-03 | 09:03
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3 محاضر ضبط بحق اصحاب مطاعم في الميناء لمخالفتهم السلامة العامة
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3 محاضر ضبط بحق اصحاب مطاعم في الميناء لمخالفتهم السلامة العامة

 قام مراقبو مصلحة حماية المستهلك في الشمال التابعة لوزارة الاقتصاد بجولات رقابية بمؤازرة عناصر امن الدولة، في المطاعم والسناك، فشملت جولة اليوم منطقة الميناء حيث تم تسطير ثلاثة محاضر ضبط بحق اصحاب ثلاثة مطاعم لعدم التزامهم شروط النظافة وسلامة الغذاء ولعدم وجود تواريخ الصلاحية على المأكولات المسبقة التحضير وعدم تسليم فواتير قانونية للزبائن.

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