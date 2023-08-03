قائد الجيش: ما يُواجهه الجيش حاليًا أصعب من أي معركة عسكريّة قد يخوضها..وقرارنا واضح بمنع المسّ بالسلم الاهليّ

اعتبر قائد الجيش العماد جوزيف عون ان "الجيش واجه على مرّ السنين حروبًا عدة، وتعرّض للانقسام والتشرذم وسقط له شهداء وجرحى، لكنه عاد متماسكًا مدافعًا عن لبنان وأهله".وقال في كلمة له خلال افتتاح معرض صور بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لعيد الجيش بعنوان "إرادة الصمود"، في باحة نصب الخالدين والمتحف العسكري في اليرزة " أزمات متلاحقة يشهدها وطننا، سياسية واجتماعية ومالية وأمنية وهذه الأزمات طالت المؤسسات الأمنية ومن بينها الجيش، فما يواجهه حاليا أصعب من أي معركة عسكرية قد يخوضها".واضاف "تدهور الوضع الاقتصادي أدى الى تدني قيمة الرواتب وفقدان قيمة العملة الوطنية، ما انعكس سلبًا على الوضع المعيشي للعسكريين في وقت يتطلب الوضع الاستثنائي الحالي جهودًا مضاعفة للحفاظ على الأمن والاستقرار".ولفت الى ان "معنويات العسكريين كانت ولا تزال الأساس، وصمودهم كان ولا يزال الأولوية ولم أسمح يوما بالمسّ بمعنوياتهم ولا بمعيشتهم ولن أسمح".وأكد " قرارنا واضح بمنع المسّ بالسلم الاهليّ ونريد لشعبنا ان ينعَم بالامن والامان".