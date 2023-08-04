نادي قضاة لبنان: لاستكمال التحقيق بانفجار المرفأ من دون أي عراقيل ونظام الإفلات من العقاب جريمة بحق الوطن

شدّد نادي قضاة لبنان على ضرورة استكمال التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت بصورة سريعة ومن دون أي عراقيل.



واعتبر في بيان أن نظام الإفلات من العقاب يُشكّل بحدّ ذاته جريمة بحق الوطن، ركنها المعنوي هو نية طمس الحقيقة وإخفاء معالمها وركنها المادي هو اغتيال العدالة.



وذكّر النادي بأن الحلّ يكون بإقرار قانون فعلي لاستقلالية السلطة القضائية وبتعديل النصوص القانونية التي تعيق الملاحقة الجديّة والفعّالة.