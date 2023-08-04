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البيطار متمسك بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت

امن وقضاء
2023-08-04 | 02:40
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البيطار متمسك بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت
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البيطار متمسك بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت

في الذكرى الثالثة لإنفجار ٤ آب، أكت مصادر في العدلية للـLBCI أن المحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار متمسك بالتحقيقات إلى حين إصدار القرار الظني.

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البيطار

انفجار المرفأ

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