البيطار متمسك بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت

في الذكرى الثالثة لإنفجار ٤ آب، أكت مصادر في العدلية للـLBCI أن المحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار متمسك بالتحقيقات إلى حين إصدار القرار الظني.