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خلف: مُخطِئ مَن يراهن على مرور الوقت في سبيل إطفاء شعلة العدالة
امن وقضاء
2023-08-04 | 04:01
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خلف: مُخطِئ مَن يراهن على مرور الوقت في سبيل إطفاء شعلة العدالة
أكد النائب ملحم خلف، مؤسِّس مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بانفجار ٤ آب، والذي يُمثل الجهة المدعية في القضية عن أكثر من ١٤٠٠ متضرر وأهل ضحية، "أننا مستمرون حتى النهاية، وبكلّ قوانا، بالمواجهة لإستئناف التحقيقات وإعادة إطلاق مسار العدالة، وفي كلّ مكان، ومُخطِئ أكثر مَن يُراهن على مرور الوقت في سبيل إطفاء شعلة العدالة وتيئيسنا لنتخلى عن هذه القضية الأم".
واعتبر خلف أن الجريمة غير المعاقَب عليها هي جريمة مُكَافأ عليها، وسأل :" هل هذا ما يريدونه في جريمة العصر؟ هل مِن الجائز الإستمرار في الإمعان في عرقلة العدالة؟".
وشدد على أن كل المحاولات لإفلات المتورطين في هذه الجريمة الرهيبة مِن العقاب لن تجدي مهما طال الزمن.
وأكد خلف "أننا كلنا متّحدين، في وجه كلّ المتربصين"، مشددا على "أننا لن نوفر وسيلة، في لبنان وفي كلّ العالم، لبلوغ العدالة الكاملة أينما وُجِدَت، وضمان عدم إفلات المجرمين مِن العقاب".
أخبار لبنان
امن وقضاء
أهالي ضحايا انفجار المرفأ
خلف
انفجار بيروت
4 آب
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