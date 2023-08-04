مسيرة "من أجل العدالة والمحاسبة مستمرون"..مخزومي للـLBCI: المنظومة الفاسدة تريد طمس الحقيقة

بدأ اهالي ضحايا انفجار المرفأ بالتجمع أمام مركز اطفاء بيروت في الذكرى الثالثة لانفجار 4 آب.

وسينطلق الأهالي باتجاه تمثال المغترب، وستواكبهم سيارة من فوج الاطفاء.

وقد وصل عدد من نواب بيروت الى محيط مركز الاطفاء لمرافقة الاهالي، ومن بينهم النائب فؤاد مخزومي الذي قال للـLBCI في ما يخصّ التحقيقات في انفجار المرفأ " المنظومة الفاسدة تريد طمس الحقيقة، ونحن كنواب معارضة قدّمنا مكتوب للأمم المتحدة للمطالبة بلجنة تقصي حقائق، وهناك قضاة لديهم كف نظيف مثل القاضي بيطار ولكن هناك نظام فاسد لا يريد للتحقيق أن يأخذ مجراه".