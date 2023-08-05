الجيش يقوم بمداهمات في بلدة زبدين على خلفية اطلاق نار

داهم الجيش اللبناني عصر اليوم عددًا من المنازل في بلدة زبدين، بحثاً عن مطلوبين على خلفية إطلاق نار.