البحرين تحثّ رعاياها على مغادرة لبنان "حفاظاً على سلامتهم"

حثت البحرين رعاياها الموجودين في لبنان على المغادرة "حفاظاً على سلامتهم".



وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إنها تحذر الرعايا البحرينيين من الاقتراب من مناطق تشهد نزاعاً مسلحاً في لبنان، ونوهت إلى "ضرورة الالتزام بالبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية مسبقاً حول عدم السفر نهائياً إلى لبنان وذلك لحمايتهم من التعرض لأية مخاطر".