فيديو من داخل مستودع قماش على طريق المطار يحترق: فوج الاطفاء والدفاع المدني مستمران بإخماد الحريق

لا يزال رجال فوج اطفاء بيروت مع فوج اطفاء الضاحية والدفاع المدني يعملون على اخماد النيران المندلعة في مستودع القماش على طريق المطار.



وتتم السيطرة على النيران من كل الجهات وبمجهود على أن تتابع عمليات الاطفاء للقضاء على النيران ويتم السيطرة عليها قريبا بعد ان تمكنوا من حصرها.