عطل على رقم الطوارئ ١٢٥ في غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني



أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن "عطلا طرأ على رقم الطوارئ ١٢٥ في غرفة العمليات التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني لذا يطلب من المواطنين الاتصال على الرقم ٧٠١٩٢٦٩٣ في حال عدم تمكنهم من طلب الرقم ١٢٥ لطلب المساعدة عند الحاجة".