سلامة لم يمثل أمام الهيئة الاتهامية في بيروت.. والجلسة أرجئت إلى 29 آب

لم يمثل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أمام الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي لعدم تبلّغه أصولاً موعد جلسة اليوم، وقد أرجئت الجلسة إلى يوم الثلاثاء في 29 آب الحالي، وإعادة تبليغه الموعد الجديد.



وقرر القاضي صدقي إعادة الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، الذي سيعقد جلسة غداً الخميس، مخصصة لاستجواب رجا سلامة شقيق رياض سلامة ومساعدة الأخير مريان الحويك، في ادعاء النيابة العامة عليهم بجرائم "الاختلاس والتزوير وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع".