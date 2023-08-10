"الريجي" ضبطت منتجات مهرّبة ومزوّرة في منطقة النبطية (صورة)

ضبطت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، نتيجة عمليات دهم في الشرقية والدوير وعبا وجبشيت في محافظة النبطية، كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب، بالإضافة إلى مصنع لتزوير المعسّل.



وسُطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.