التحقيقات بحادثة الكحالة بدأت... ماذا كشف الطبيب الشرعي؟

بدأت النيابة العامة العسكرية التحقيقات التعلقة بأحداث الكحالة التي وقعت مساء أمس، على أن تُحدد لاحقا الجهة المخوّلة استكمال التحقيق وفق الاختصاص.



واستُأنفت التحقيقات بمحاولة جمع كاميرات المراقبة في المنطقة وتحديد الجهة التي أطلقت النار والجهة التي بدأت بالاطلاق.



أما بالنسبة إلى مضمون الشحنة، فالامر ما زال قيض التحقيق.



وعاين الطبيب الشرعي الجثتين اللتين سقطتا وتبين أن الضحية فادي بجاني قُتل بأكثر من رصاصة.



يُذكر أن حركة المرور طبيعية الآن في المحلة، وقد فُتحت الطريق فجر اليوم الخميس.