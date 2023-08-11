الجيش: عودة طوافتين من نوع AB-212 تابعتين للقوات الجوية بعد مؤازرة قبرص في إطفاء الحرائق

بتاريخ 10 / 8 / 2023، وصلت إلى قاعدة بيروت الجوية طوافتان من نوع AB-212 تابعتان للقوات الجوية بعد إنجاز مهمة مؤازرة السلطات القبرصية في إطفاء حرائق على مدى اليومين الماضيين.



تضمنت المهمة دوريات مراقبة وطلعات إطفاء.

وكرّمت السلطات القبرصية عناصر الجيش الذين شاركوا في هذه المهمة تقديرًا لاندفاعهم وأدائهم المميز.