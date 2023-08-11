المرصد الاوروبي بعد نشر تقرير التدقيق الجنائي: لمحاكمة المتورطين بالجرائم المالية في لبنان أمام محكمة مستقلة

اشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان الى انه وبعد نشر تقرير التدقيق الجنائي الذي اعدته Alvarez & Marsal فانه يجب محاكمة المتورطين في الجرائم المالية أمام محكمة مستقلة ومحايدة. بالإضافة إلى ذلك ، تماشياً مع القرار الأوروبي وبعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وكندا، يجب اعتبار كل شخص يوقف التحقيقات متواطئًا ويجب محاسبته.