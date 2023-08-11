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تعميم مواصفات جثة رجل مجهول الهوية رمى نفسه في البحر عن كورنيش الروشة..هل من يعرف عنه شيئًا؟

امن وقضاء
2023-08-11 | 11:26
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تعميم مواصفات جثة رجل مجهول الهوية رمى نفسه في البحر عن كورنيش الروشة..هل من يعرف عنه شيئًا؟
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تعميم مواصفات جثة رجل مجهول الهوية رمى نفسه في البحر عن كورنيش الروشة..هل من يعرف عنه شيئًا؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التّالـي:
بتاريخ 16-7-2023، أقدم شخص مجهول الهوية على رمي نفسه في البحر وذلك عن الكورنيش البحري في محلة الروشة، ما أدّى إلى وفاته على الفور. وهو في العقد الرابع من العمر، حنطي البشرة، أسود الشعر، ممتلئ البنية، طول قامته /175/ سنتم تقريباً، كما انه غير متزن عقليا بحسب إفادة شهود العيان.

  بعد انتشال الجثة، جرى نقلها إلى براد مستشفى رفيق الحريري الحكومي، ونتيجة كشف طبيب شرعي، تبيّن ان سبب الوفاة ناجم عن توقف عمل القلب بسبب الاختناق غرقا ولا يوجد آثار للعنف.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئاً، الاتّصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 771962-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة.

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