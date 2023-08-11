الجيش: توقيف مواطنين في برج حمود وبرج البراجنة لتعاطيهم المخدرات وترويجها

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان التالي: "بتاريخ 11 / 8 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج حمود المواطن (و.و.) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية منها.



كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة برج البراجنة ـ حي الجورة المواطن (أ.أ.) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، والسلب بقوة السلاح وإطلاق النار والإتجار بالأسلحة الحربية.



سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".