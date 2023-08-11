الأمن العام: تعديل رسوم إصدار جوازات السفر اللبنانية ووثائق السفر الفلسطينية وجوازات المرور

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: "تُعلم المديرية العامة للأمن العام المواطنين انه وإنفاذاً للمرسوم رقم 11767 تاريخ 01/08/2023 (تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام) تم تعديل رسوم إصدار جوازات السفر اللبنانية ووثائق السفر الفلسطينية وجوازات المرور وفقاً لما يلي:- جواز سفر لمدة خمس سنوات: 6،000،000 ليرة لبنانية- جواز سفر لمدة عشر سنوات: 10،000،000 ليرة لبنانية- جواز مرور: 1،200،000 ليرة لبنانية- وثيقة سفر فلسطينية لمدة ثلاث سنوات: 3،600،000 ليرة لبنانية- وثيقة سفر فلسطينية لمدة خمس سنوات: 6،000،000 ليرة لبنانية، وسيصار الى البدء بتطبيق الرسوم الجديدة اعتباراً من تاريخه.للمزيد من التفاصيل يرجى الإطلاع على الرابط التالي: