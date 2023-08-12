الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بلاغ إلى جميع أصحاب وشاغلي المستودعات في الطوابق السفلية المعدة لتخزين المواد على أنواعها

امن وقضاء
2023-08-12 | 02:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بلاغ إلى جميع أصحاب وشاغلي المستودعات في الطوابق السفلية المعدة لتخزين المواد على أنواعها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
بلاغ إلى جميع أصحاب وشاغلي المستودعات في الطوابق السفلية المعدة لتخزين المواد على أنواعها

أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بلاغاً إلى جميع أصحاب وشاغلي المستودعات في الطوابق السفلية المعدة لتخزين المواد على أنواعها ضمن نطاق مدينة بيروت جاء فيه : 
 
بناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، 
يطلب إلى جميع أصحاب وشاغلي المستودعات الكائنة في الطوابق السفلية من الأبنية القائمة ضمن نطاق مدينة بيروت، التصريح لدى البلدية والتقدم بالمستندات التالية:
- ماهية البضائع والمواد المخزنة في المستودعات.
- المستند القانوني لإشغال المستودع ( صورة عن سند التمليك، أو صورة عن إفادة عقارية حديثة، أو صورة عن عقد إيجار مسجل لدى البلدية وفقاً للأصول).
- صورة عن هوية الشاغل للمستودع ( مالك أو مستأجر) مع العنوان ورقم هاتفه.
-  صورة عن الترخيص من الجهات المختصة للنشاط القائم وبوليصة التأمين في حال وجودها.
- تقرير فني موقع من مهندس مسؤول عن استيفاء المستودع لإجراءات السلامة العامة والحماية من المخاطر 
والحريق ( مطافئ يدوية وآلية ضد الحريق، نظام إنذار ضد الحريق ...).
وذلك خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخه، تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تقديم التصريح وإبراز المستندات والبيانات المشار إليها أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط والختم بالشمع الأحمر عند الإقتضاء، على كامل مسؤولية صاحب و أو شاغل المستودع.
 

أخبار لبنان

امن وقضاء

أصحاب

وشاغلي

المستودعات

الطوابق

السفلية

المعدة

لتخزين

المواد

أنواعها

LBCI التالي
خطفاه واقتاداه إلى جهة مجهولة..وشعبة المعلومات تحرّره وتلقي القبض على أحدهما في حي السلّم
الأمن العام: تعديل رسوم إصدار جوازات السفر اللبنانية ووثائق السفر الفلسطينية وجوازات المرور
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-08-03

وزير الطاقة رحّب بالبلاغ التحذيري الذي أصدره القاضي عبّود الى أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-14

نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: لا ننفي وجود بعض الأدوية المزوّرة لكننا نعمل على تأمين أدوية ذات جودة عالية

LBCI
أخبار لبنان
09:59

عبد الساتر في جنازة فادي بجاني: الفتنة تترصدنا وعلى الجميع التعامل بهدوء ومسؤولية

LBCI
أخبار دولية
08:34

زيلينسكي يقيل جميع المسؤولين عن التجنيد العسكري في كل مناطق أوكرانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
05:11

خطفاه واقتاداه إلى جهة مجهولة..وشعبة المعلومات تحرّره وتلقي القبض على أحدهما في حي السلّم

LBCI
امن وقضاء
14:38

الأمن العام: تعديل رسوم إصدار جوازات السفر اللبنانية ووثائق السفر الفلسطينية وجوازات المرور

LBCI
امن وقضاء
14:29

الجيش: توقيف مواطنين في برج حمود وبرج البراجنة لتعاطيهم المخدرات وترويجها

LBCI
امن وقضاء
11:59

جايمي الأشقر غادرت منزل ذويها في كفرقاهل الكورة ولم تعد..هل تعرفون عنها شيئًا؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-08-10

التحقيقات بحادثة الكحالة بدأت... ماذا كشف الطبيب الشرعي؟

LBCI
منوعات
2023-08-09

ظنّت أنها تعاني من التهاب في المعدة... فأنجبت توأماً في ولادة مبسترة! (صورة)

LBCI
منوعات
2023-08-09

ربطت أعناقهن وخنقتهن بالبطانيات... أم تقتل بناتها الثلاث وتكشف الأسباب للمرّة الأولى أمام المحكمة!

LBCI
أخبار دولية
01:54

غوتيريش: بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية تدخل "مرحلتها الأخيرة"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:01

هل ستتم صفقة انتقال هاري كاين الى صفوف بايرن ميونيخ؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

لذوي الإعاقة...هكذا يمكنكم الاستفادة من برنامج البدل النقدي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

مهرجان إهدنيات الدولي يعود بإقبال كثيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مهرجانات بيبلوس الدولية تقيم حفلا موسيقيا بقيادة الأخت مارانا سعد

LBCI
أخبار دولية
13:39

أميركا تقول نعم لايران والعكس صحيح.. لكن لماذا ومقابل ماذا؟

LBCI
السياحة في لبنان
13:19

أهلا بهالطلة من مغامرات دير القمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

تلفزيون لبنان.. بداية النهاية؟

LBCI
السياحة في لبنان
13:09

في نهر العاصي... سياحة رياضية تعرف بالـRafting

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

هل سيتأمن النصاب للجلسة التشريعية الخميس… وهل سيقرّ الصندوق السياديّ؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
14:38

الأمن العام: تعديل رسوم إصدار جوازات السفر اللبنانية ووثائق السفر الفلسطينية وجوازات المرور

LBCI
منوعات
13:08

مضيفة طيران شكلت شبكة دعارة في إحدى الخطوط الجوية الفيتنامية... الليلة بـ3000 دولار وهذا مصيرها! (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:24

"انشقاق" في الزعامة السكافية في زحلة (الأخبار)

LBCI
منوعات
07:09

أغرته واستدرجته مع عصابتها... وخزوه بإبرة قاتلة ثم أخفوه في فتحة التهوئة وهذه القصة الكاملة!

LBCI
منوعات
12:02

سمعوا ضجيجًا غامضًا مصدره الرصيف... لكن ما اكتشفوه أكثر من مرعب! (فيديو)

LBCI
منوعات
14:10

اعتدى على ابنته ثم قتلها وربط جسدها بدراجته وجرها عبر القرية... تفاصيل مرعبة لجريمة ضحيتها مراهقة هندية!

LBCI
منوعات
15:39

قصة حب من نوع آخر... ضابطة السجن أغرمت بسجين وهذا ما حدث!

LBCI
منوعات
10:33

اغتصب ابنة الـ12 عاماً وتركها حاملاً منه... جريمة مروعة في هذا البلد!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More