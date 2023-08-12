مسألة المخالفة على مجرى نهر الكلب... قرار قضائي بتفكيك المنشآت وازالة المخالفة

بعد إثارة الـLBCI مسألة حصول مخالفة على مجرى نهر الكلب من قبل شركة وادي نهر الكلب وإثبات عدم قانونية الموافقة المعطاة من وزير الطاقة لاشغال أملاك عامة نهرية، أعطت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أصحاب المشروع مهلة حتى نهاية الاسبوع المقبل لتفكيك المنشآت وازالة المخالفة والا ستطلب من القوى الأمنية تنفيذ هذا القرار مباشرة.