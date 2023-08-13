شبكة لترويج وتعاطي المخدّرات في النبطيّة وجوارها في قبضة شعبة المعلومات

حدّدت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي هويّات مروّجَيْ مخدّرات في مدينة النبطيّة والمناطق المجاورة، وأربعة من زبائنهما، وهم كلٌّ من:



م. ص. (مواليد عام 2001، فلسطيني - سوري) مروّج

ا. م. (مواليد عام 1995، فلسطيني) مروّج

ف. أ. (مواليد عام 1998، سوري)

ب. د. م. (مواليد عام 1999، سوري)

ع. د. م. (مواليد عام 1994، سوري)

م. د. د. (مواليد عام 2000، سوري).



وبتاريخ 08/08/2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من تنفيذ كمائن محكمة ومداهمات في بلدة عربصاليم أدّت إلى توقيف جميع المذكورين.



وبتفتيشهم، ضُبِطَ في حوزة الثّاني كميّة كبيرة من الحبوب المخدّرة مختلفة الأنواع، وأداة لفّ سجائر، وسكّين، وشفرة "موس".



وبالتحقيق معهم، اعترف الأول والثاني بقيامهما بترويج المخدّرات على عدد من الزبائن في النبطية وجوارها، واعترف الثّاني بالاستحصال على المخدّرات من محلّة صبرا، كما اعترف الجميع بتعاطي المخدّرات.