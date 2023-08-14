تسطير محضر ضبط بحق صاحب سوبرماركت في الزرارية لعرضه مواد غذائية منتهية الصلاحية

قامت مصلحة الاقتصاد في الجنوب بجولة شاملة على محور الخرايب ارزي الزرارية.



وتم تسطير محضر ضبط بحق صاحب سوبرماركت في الزرارية بعد العثور على كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، والبعض منها فيها حشرة السوس وهي معروضة على الرفوف للزبائن .

مع الاشارة الى انه تم حجز البضاعة ليصار الى اخذ موافقة بتلفها من النيابة العامة في الجنوب.