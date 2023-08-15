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الجيش: إقفال طريق ضهر البيدر بالاتجاهين بسبب تفجير ذخائر غير منفجرة
امن وقضاء
2023-08-15 | 07:55
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الجيش: إقفال طريق ضهر البيدر بالاتجاهين بسبب تفجير ذخائر غير منفجرة
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 16 / 8 / 2023، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة المغيتة – ضهر البيدر.
لذا سيصار إلى إقفال طريق ضهر البيدر بالاتجاهين عند مفرق عين الصحة – المغيتة اعتبارًا من الساعة 6.00 صباحاً ولمدة 15 دقيقة، حفاظًا على سلامة المواطنين.
أخبار لبنان
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