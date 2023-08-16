الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

3 قرارات للقاضي مزهر بوقف اعمال المساحة في منطقة تولين

امن وقضاء
2023-08-16 | 06:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3 قرارات للقاضي مزهر بوقف اعمال المساحة في منطقة تولين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
3 قرارات للقاضي مزهر بوقف اعمال المساحة في منطقة تولين

أصدر القاضي العقاري في النبطية احمد مزهر 3 قرارات باسم " الشعب اللبناني" قضت بـ"وقف كل اعمال المساحة الجارية في منطقة تولين العقارية ، وتكليف فرقة المساحة في منطقة ميس الجبل العقارية بمسح الأراضي الواقعة في خراج البلدة والمحتلة من قبل العدو الإسرائيلي باسم الجمهورية اللبنانية، وتكليف فرق المساحة العاملة ضمن نطاق اختصاصنا وفي المناطق التي لا تزال قيد المسح بتنظيم محاضر بأملاك الدولة اللبنانية العامة والخاصة".

وجاء في القرار رقم 101/2023  ما يلي:
"إن القاضي العقاري في النبطية احمد مزهر
لدى التدقيق، وبعد ثبوت معطيات حول مخالفات في اعمال المساحة الجارية في بلدة تولين العقارية ، وبناء لسلطة الإشراف على أعمال المساحة التي أولاها له القرار رقم 1926/186،
يقرر ما يلي:
أولا: وقف كل أعمال المساحة الجارية في منطقة تولين العقارية في المرحلة الراهنة، وكف يد فرقة المساحة ورئيسها عن القيام بأي أعمال مسح أو غيرها في المنطقة وتكليفهم بتسليم محاضر التحديد والتحرير المنظمة من قبلهم الى رئيس قلم المحكمة الياس عطية مع كل المستندات المتعلقة بها، وذلك خلال مهلة خمسة أسبوع من تبلغهم القرار الراهن،ووقف أي عمليات تسجيل أو اعطاء افادات تسجيل او اعطاء افادات عقارية فيها لحين صدور قرار مخالف عن هذه المحكمة.


ثانيا: إحالة نسخة عن القرار الراهن الى المديرية العامة للشؤون العقارية مع الطلب اليها استبدال مساح منطقة تولين العقارية وفرقة المساحة ورئيسها ومتعهد أعمال المسح،
 

ثالثا: إحالة نسخة عن القرار الراهن الى المديرية العام للشؤون العقارية لفتح تحقيق في المخالفات الحاصلة في بلدة تولين العقارية أثناء أعمال المساحة تمهيدا لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب الجزائي


ميس الجبل
وجاء في القرار 100/ 2023
إن القاضي العقاري في النبطية احمد مزهر  لدى التدقيق،
وعطفا على قرارنا الصادر بتاريخ 2019/9/10 والذي كلف فرقة المساحة في منطقة ميس الجبل العقارية بمسح الأراضي الواقعة في خراج البلدة والمحتلة من قبل العدو الإسرائيلي باسم الجمهورية اللبنانية، وبناء لسلطة الإشراف على أعمال المساحة التي أولاها له القرار رقم 1926/186، يقرر ما يلي:
 

أولا: التأكيد على القرار المشار اليه أعلاه وتكليف فرقة المساحة في منطقة ميس الجبل العقارية بايداعنا محاضر التحديد والتحرير العائدة للأراضي الواقعة ضمن الخط الأزرق ومسجلة باسم الجمهورية اللبنانية حفاظا على الحقوق في المرحلة الراهنة، وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاریخ تبلغها القرار الراهن،
 

ثانيا: تكليف فرقة المساحة في منطقة ميس الجبل العقارية باستكمال أعمال المساحة وفقا للقرار رقم 1926/186 وإيداعنا المحاضر والمستندات ومحضر الاختتام خلال مهلة أقصاها 2023/12/31  تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة،
 

ثالثا: إحالة نسخة عن القرار الراهن الى المديرية العام للشؤون العقارية والى جانب النيابة العامة المالية لأخذ العلم والتفضل بإجراء المقتضى،

كما اصدر القاضي مزهر قرارا حمل الرقم 96 /2023  جاء فيه:

"إن القاضي العقاري في النبطية احمد مزهر ولدى التدقيق، وبناء لسلطة الإشراف على أعمال المساحة التي أولاها له القرار رقم 1926/186،
 

يقرر ما يلي:
- أولا: تكليف فرق المساحة العاملة ضمن نطاق اختصاصنا وفي المناطق التي لا تزال قيد المسح بتنظيم محاضر بأملاك الدولة اللبنانية العامة والخاصة وإيداعنا إياها في مهلة أقصاها 2023/10/31 | حفاظا على حقوق الدولة اللبنانية، وفي حال الشك بكون الأرض مشاعا أم لا، يجري قيدها كمشاع على أن يعترض مدعي الحق أصولا،
 

ثانيا: تسطير كتاب الى المديرية العامة للشؤون العقارية لتكليف من يلزم لمرافقة فرق المسح للقيام بالمهمة المحددة أعلاه،
 

ثالثا: إحالة نسخة عن القرار الراهن الى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل لتكليف من يلزم لمتابعة أعمال مسح أملاك الدولة وفقا لما هو مبين آنفا".

أخبار لبنان

امن وقضاء

قرارات

للقاضي

اعمال

المساحة

منطقة

تولين

LBCI التالي
توقيف سوري في حاصبيا لقيامه بسرقات عدة
ماذا بعد تجميد حسابات رياض سلامة وشركائه؟ وما هو دور هيئة التحقيق الخاصة؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-06-27

المرتضى أوعز بوقف اعمال التأهيل في بناء تراثي في منطقة بعلبك

LBCI
آخر الأخبار
07:28

قطع الطريق عند اوتستراد البالما من قبل ابناء منطقة ابي سمراء احتجاجاً على اهمال الدولة للطريق وعدم وضع اشارات ضوئية وانارة للاوتستراد

LBCI
أخبار دولية
05:49

أوكرانيا تعلن تضرر منشآت للحبوب في منطقة أوديسا جراء مسيرات روسية

LBCI
آخر الأخبار
03:18

فارس سعيد للـLBCI: فرنسا تدرك كيفية الحفاظ على مصالحها ونعرف ما هي المصالح في المنطقة أما لبنان فمن يحافظ على مصلحته ومصلحة اللبنانيين؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
06:14

توقيف سوري في حاصبيا لقيامه بسرقات عدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

ماذا بعد تجميد حسابات رياض سلامة وشركائه؟ وما هو دور هيئة التحقيق الخاصة؟

LBCI
امن وقضاء
2023-08-15

الجيش: إقفال طريق ضهر البيدر بالاتجاهين بسبب تفجير ذخائر غير منفجرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-14

20 الف يورو من لبنان الى اوروبا جوا وبرا وبحرا وعبر قارات ثلاث.. جريمة منظمة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-08-12

حفّار قبور اتصل بنجم "باب الحارة" أبو عصام.. عباس النوري يروي موقفاً صادماً بعد انتشار خبر وفاته!

LBCI
خبر عاجل
2023-08-10

بيان صادر عن عدد من النواب: ما جرى في الكحالة برهن أن المساكنة بين الدولة ودويلة حزب الله ومنظومته أصبح مستحيلا

LBCI
عالم الطبخ
2023-01-11

براونيز بالشوكولاتة والموز... وصفة سهلة ومميزة!

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-15

بعد فراره من مخفر الباروك... شعبة المعلومات كشفت مكانه في رأس الدكوانة وكان سيهرب إلى سوريا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

جلسة لمجلس الوزراء للبحث في مشروع قانون موازنة 2023..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

رئاسيًا.. بيانٌ لقوى المعارضة ورسالةٌ فرنسية فماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
03:42

زيارة ميدانية لحمية وفياض للقاعدة اللوجستية في المطار لتقديم الخدمات من وإلى منصة الحفر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

خطر الحرائق على الابواب.. فهل الدفاع المدني جاهز للمواجهة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

العام الدراسي في المدارس الرسمية بإنتظار قرار آخر لحظة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

من تداعيات النزوح السوري تزايد الزيجات غير المسجلة رسميا في الدوائر اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

سوريا في القاهرة.. ماذا تفعل هناك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أهلا بهالطلة من مدينة صور وصناعاتها التاريخية الحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

لعيد السيدة في لبنان نكهة خاصة والهريسة بركة العيد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
فنّ
04:03

هل تنفصل نانسي عجرم عن فادي الهاشم؟

LBCI
خبر عاجل
04:42

لودريان يوجه سؤالين إلى النواب... ما هما؟

LBCI
موضة وجمال
02:46

بالبكيني والنظارات الشمسية... ​جورجينا رودريغيز تستمتع بالحرارة المرتفعة في السعودية (صور)

LBCI
أمن وقضاء
02:20

إحتراق مطعم Rikky'z في شبروح - فاريا... (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

معامل تغشّ المواطن..جراثيم ونشاء وزيوت.. والتسمية "لبنة بلديّة"

LBCI
فنّ
04:09

مارسيل ابن نادين الراسي كبر وأصبح شاباً بعيداً عن والدته.. هل يشبه خاله جورج الراسي؟ (صورة)

LBCI
منوعات
11:07

حادثة مروعة في واحدة من أضخم مُدن الملاهي... وقعت في بركة مليئة بالمياه! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More