ختم مطعم في بيروت بالشمع الأحمر لتسببه بحالات تسمم غذائية

اصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبود قراراً حمل الرقم 788/ب تاريخ 18 آب 2023 يتعلق بإقفال أحد المطاعم في بيروت بالشمع الأحمر لتسببه بحالات تسمم غذائية لبعض المواطنين .





وجاء فيه في نص القرار : وجاء فيه في نص القرار :

-بناء على كشف المراقبين الصحيين في مصلحة الصحة العامة.

-بناء على اقتراح مدير مصلحة الصحة العامة بالتكليف.

يقرر ما يلي :

يقفل وتوضع الأختام على مطعم " جهاد، الكائن في العقار رقم ١٦٦٥ من منطقة المزرعة العقارية - طريق الجديدة ، بسبب مخالفته للانظمة الصحية وعدم التزامه بالمعايير الصحية المطلوبة و التسبب بحالات تسمم غذائية لبعض المواطنين الأمر الذي يهدد السلامة العامة.