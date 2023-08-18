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ختم مطعم في بيروت بالشمع الأحمر لتسببه بحالات تسمم غذائية

امن وقضاء
2023-08-18 | 08:03
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ختم مطعم في بيروت بالشمع الأحمر لتسببه بحالات تسمم غذائية
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ختم مطعم في بيروت بالشمع الأحمر لتسببه بحالات تسمم غذائية

اصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبود قراراً حمل الرقم 788/ب تاريخ 18 آب 2023 يتعلق بإقفال أحد المطاعم في بيروت  بالشمع الأحمر لتسببه بحالات تسمم غذائية لبعض المواطنين .
 


 وجاء فيه في نص القرار :
-بناء على كشف المراقبين الصحيين في مصلحة الصحة العامة.
-بناء على اقتراح مدير مصلحة الصحة العامة بالتكليف.
 
يقرر ما يلي :
 
يقفل وتوضع الأختام على مطعم " جهاد، الكائن في العقار رقم ١٦٦٥ من منطقة المزرعة العقارية - طريق الجديدة ، بسبب مخالفته للانظمة الصحية وعدم التزامه بالمعايير الصحية المطلوبة و التسبب بحالات تسمم غذائية لبعض المواطنين الأمر الذي يهدد السلامة العامة.
 

وكلّف عبود مصلحة الصحة العامة بمؤازرة من شرطة بيروت تنفيذ هذا القرار.

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