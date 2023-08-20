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قوى الامن: توقيف والد طفلة متوفاة نتيجة تعنيفه لها في دبين - مرجعيون
امن وقضاء
2023-08-20 | 05:21
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قوى الامن: توقيف والد طفلة متوفاة نتيجة تعنيفه لها في دبين - مرجعيون
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
"بتاريخ 12- 08- 2023، استحضرت إلى أحد المستشفيات في محلة مرجعيون القاصر (ز. ظ. من مواليد عام 2014، لبنانية)، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة جثة. بنتيجة الكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي، صرح أن الوفاة ناتجة عن وجود هواء في غشاء الرئة بالإضافة إلى كدمات في مختلف أنحاء جسدها. وعلى أثر ذلك باشرت قطعات قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد ملابسات الوفاة، وبنتيجة المتابعة تبين أنه الفتاة أدخلت إلى المستشفى نتيجة ارتفاع حاد في الحرارة، وأخرجت بعد توقيع والدها على تعهد بإخراجها على مسؤوليته، وقد تم الاشتباه بإقدامه على ضرب ابنته ما أدى إلى وفاتها وهو المدعو:
- ق. ظ. (من مواليد عام 1983، لبناني) بالتاريخ ذاته، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في بلدة دبين.
وبالتحقيق معه، اعترف أن ابنته هي من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعاني من شلل وسوء تغذية حاد، وأنه أقدم عدة مرات على ضربها بهدف اسكاتها عن البكاء، وأنكر قيامه بالاعتداء عليها. وباستماع إفادة الزوجة، أكدت ما ورد في إفادة زوجها، وقد تعهدت بالاهتمام بباقي أولادها وعنايتهم.
أجري المقتضى القانوني بحق الوالد وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
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