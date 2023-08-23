إقفال معملين بالشمع الاحمر في كفردلاقوس بعد وجود لبنة فاسدة (فيديو)

أقفلت وزارة الاقتصاد وأمن الدولة معملين بالشمع الاحمر في كفردلاقوس في زغرتا بعد تقرير الـLBCI عن وجود لبنة فاسدة.



وأظهرت الفحوص أن اللبنة تحتوي على باكتيريا نتيجة سوء عملية التبريد أو تلوث المياه أو عدم نظافة العاملين.