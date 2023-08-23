الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 22 /8/ 2023 الساعة 17.55 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 500 مترًا ولمدة ساعة و25 دقيقة.



تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.