إليكم نتائج فحوصات معامل لبنة وجبنة في الشمال تنتج منتجات غير مطابقة للمواصفات

بعد تحقيق كان قد أجراه الزميل ادمون ساسين عن ان بعض معامل اللبنة والجبنة في الشمال وتحديداً في زغرتا تنتج منتجات غير مطابقة للمواصفات، بناء على فحص بعض العينات من ٣ معامل في مختبر مختص، وضعنا النتيجة بعهدة وزارة الإقتصاد التي أجرت الفحوصات بدورها، فتبين التالي:-معمل مطابق للمواصفات من الناحيتين الكيميائية والجرثومية-معمل تبين ان اللبنة فيه تحتوي على نوع جرثومة.اما المعمل الثالث فتبين ان الجبنة فيه تحتوي نوع جرثومة، لكن لا مشكلة لديهما من الناحية الكيميائية ولا تحتوي منتجاتهما على الزيت النباتي والنشا.وعليه وبناءً على إشارة من مدعي عام الشمال طارق طربيه، أقفلت وزارة الإقتصاد المعمل الأول بالشمع الأحمر والقسم المخصص للجبنة في المعمل الثاني بالشمع الأحمر، وسط إعتراض أصحابهما، الدين اعتبرا ان ما حدث ظلم.