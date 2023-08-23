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مولوي اجتمع مع عائلة الحصروني: المجتمعون تطرّقوا إلى التحقيقات

امن وقضاء
2023-08-23 | 07:59
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مولوي اجتمع مع عائلة الحصروني: المجتمعون تطرّقوا إلى التحقيقات
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مولوي اجتمع مع عائلة الحصروني: المجتمعون تطرّقوا إلى التحقيقات

اجتمع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي مع عائلة القيادي السابق في القوات اللبنانية في عين ابل الياس الحصروني.

وتطرق الاجتماع الى التحقيقات التي تجريها القوى الامنية لكشف ملابسات مقتل الحصروني.

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