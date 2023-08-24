إطلاق نار خطف وسرقة... توقيف ٧ أشخاص ضمن إطار التدابير الأمنية التي ينفذها الجيش (صور)

أوقفت وحدة من الجيش اللبناني، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة القبة - طرابلس، المواطنَين (م.ش.) و(ع.ع.) والسوري (م.ع.) لتورطهم في إشكال وإطلاقهم النار.



كما أوقفت دوريات من مديرية المخابرات، بتاريخ 23/8/٢٠٢٣، ٤ أشخاص وفقًا لما يلي:



- المواطن (ع.أ.) في منطقة سوق بعلبك لارتكابه جرائم الخطف، وإطلاق النار على دورية للجيش، والسلب، والإتجار بالمخدرات وتعاطيها.



- المواطن (م.ع.) في منطقة حارة حريك - الضاحية الجنوبية، لارتكابه جرائم السلب والسرقة، وطعن أحد الأشخاص، وإطلاق النار، وتعاطي المخدرات، وافتعال إشكالات.



- السوري (م.أ.) في منطقة صبرا - الضاحية الجنوبية، لارتكابه جرائم السلب، وتعاطي المخدرات وترويجها، وإطلاق النار، وقد ضُبطت في حوزته كمية من حشيشة الكيف.



- السوري (م.أ.) في منطقة برج البراجنة - الضاحية الجنوبية لارتكابه جريمتَي تعاطي المخدرات وافتعال إشكالات.