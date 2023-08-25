ناقل مخدّرات من البقاع إلى بيروت في قبضة عناصر حاجز ضهر البيدر

بعد أن اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بشخص على متن سيّارة نوع "هيونداي" لون أسود متّجهة من البقاع إلى بيروت، ويدعى ش. ك. (مواليد عام 1995، لبناني)، قامت بتفتيشه والسيّارة، تمّ ضبط ما يلي:



-كميّة كبيرة من الكوكايين وباز الكوكايين موضّبة داخل أكياس نايلون

-/9/ حبّات من مادة الكبتاغون، و/13/ حبّة مخدّرة لون أصفر

-كمية من مادّة حشيشة الكيف، ودفتر ورق لفّ

-مسدّس حربي وممشطين، و/3/ طلقات.



وأودع مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة القضاء.