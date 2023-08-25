سلسلة لقاءات لبو حبيب في الامم المتحدة في نيويورك: الاستقرار في الجنوب يرتكز على العلاقة الجيدة بين اليونيفيل والسلطات والاهالي واظهار الحدود البرية

بدأ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب صباح يوم الخميس اجتماعاته في الامم المتحدة في نيويورك في زيارة تهدف إلى تخفيف التوترات والمحافظة على الأمن والإستقرار في جنوب لبنان وذلك قبيل الجلسة المرتقبة لمجلس الامن اواخر الشهر الحالي بغية تجديد ولاية اليونيفيل لسنة اضافية.



واستهل الوزير بوحبيب والوفد المرافق لقاءاته بالاجتماع مع المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الاميركية وثم مع المندوبين الدائمين المملكة المتحدة واليابان وفرنسا، بالاضافة الى اجتماع مع سفراء الدول العربية لدى الامم المتحدة، كما اجرى لقاءًا مطولًا مع مساعد الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام في دائرة الشرق الاوسط.



وقد ركز الوزير بوحبيب في لقاءاته على أنّ الاستقرار في جنوب لبنان يرتكز على العلاقة الجيدة بين اليونيفيل والسلطات والاهالي في لبنان من جهة، ومن خلال اظهار الحدود البرية من جهة اخرى.



واشار إلى أن تجديد ولاية اليونيفيل لسنة إضافية كما جرت العادة، يقع تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتّحدة، كون طلب التجديد يأتي من الحكومة اللبنانية كلّ عام، مع التشديد على حرص لبنان على حرية حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني بما يحفظ السيادة اللبنانية ويُنجح مهام القوة الدولية ويحفظ سلامة عناصرها.



واعتبر بو حبيب أن إظهار الحدود البرية يساهم بوضع حدّ للتوترات المستمرة التي تحصل على الحدود بسببها، علمًا أنّ لبنان قد طالب خلال الاجتماعات الثلاثية، التي تنعقد في الناقورة برعاية الأمم المتّحدة، بإستكمال المحادثات حول معالجة النقاط الخلافية والمتحفّظ عليها المتعلقة بالخطّ الأزرق، إلاّ أنّ الطرف الإسرائيلي لم يتجاوب، وطالب بو حبيب من أعضاء مجلس الأمن في لقاءاته العمل لإستكمال المحادثات بشأنها.



وقد شارك منسّق الحكومة اللبنانية لدى اليونيفيل العميد الركن منير شحادة من ضمن الوفد اللبناني، حيث قدّم عرضًا حول الخطّ الأزرق، والنقاط التي يتحفّظ عليها لبنان، والخروقات الإسرائيلية، والأراضي اللبنانية التي مازالت تحت الاحتلال الإسرائيلي، حضره عدد كبير من الملحقين العسكريين للدول الأعضاء في الأمم المتّحدة وموظّفين دوليين في سكرتاريا الأمم المتّحدة.