مروّج عملة أميركية مزيّفة أوقفته مفرزة بيت الدين القضائية

بعد توافر معلومات لمفرزة بيت الدين القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة حول قدوم شخص من التابعية السورية على متن حافلة مخصّصة لنقل الرّكاب من محلة الكولا إلى بلدة جدرا، وبحوزته عملة أميركية مزيّفة، ونتيجة المتابعة والرصد، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من توقيفه في المحلّة المذكورة بكمين محكم، وتبيّن أنّه يُدعى س. ح. (مواليد عام 1994، سوري).



وبتفتيشه، ضُبط بحوزته مبلغ مالي من العملة الأميركية المزيّفة عبارة عن /2،550/ دولارًا من فئة "الخمسين" مزيّفة، و/200/ دولار من فئة "المئة" مزيّفة. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.