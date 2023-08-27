الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مداهمات للجيش في حورتعلا وبريتال وعين الجوزة شرقي بعلبك
امن وقضاء
2023-08-27 | 04:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مداهمات للجيش في حورتعلا وبريتال وعين الجوزة شرقي بعلبك
تداهم قوة من الجيش اللبناني عدد من بلدات وقرى حورتعلا، بريتال وعين الجوزة شرقي بعلبك وتخلل المداهمات اطلاق نار بين القوات المداهمة ومطلوبين وتمكنت القوة المداهمة من توقيف شخصين من آل. م في بلدة بريتال من المتورطين بأطلاق نار على آلية للجيش اللبناني.
أخبار لبنان
امن وقضاء
للجيش
حورتعلا
وبريتال
الجوزة
بعلبك
وفاة الطفلة نايا حنا إثر إصابتها برصاص طائش...
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
فنّ
06:34
كارين سلامة تعتذر من نادين الراسي... "هلق فهمت" (صورة)
فنّ
06:34
كارين سلامة تعتذر من نادين الراسي... "هلق فهمت" (صورة)
0
رياضة
06:23
انتهاء الشوط الاول بتقدّم المنتخب الكندي على المنتخب اللبنانيّ ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلّة بنتيجة 66 - 30
رياضة
06:23
انتهاء الشوط الاول بتقدّم المنتخب الكندي على المنتخب اللبنانيّ ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلّة بنتيجة 66 - 30
0
أخبار دولية
06:07
شرطة لندن في حال تأهب بعد "اختراق" نظام تكنولوجيا معلومات
أخبار دولية
06:07
شرطة لندن في حال تأهب بعد "اختراق" نظام تكنولوجيا معلومات
0
رياضة
06:05
انتهاء الربع الاول من مباراة لبنان - كندا في كأس العالم لكرة السلّة بتقدّم كندا بنتيجة 29 - 13
رياضة
06:05
انتهاء الربع الاول من مباراة لبنان - كندا في كأس العالم لكرة السلّة بتقدّم كندا بنتيجة 29 - 13
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
16:33
وفاة الطفلة نايا حنا إثر إصابتها برصاص طائش...
امن وقضاء
16:33
وفاة الطفلة نايا حنا إثر إصابتها برصاص طائش...
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-25
بين هيئة التحقيق الخاصة والقضاء هل يبقى التدقيق الجنائي حبرا على ورق؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-25
بين هيئة التحقيق الخاصة والقضاء هل يبقى التدقيق الجنائي حبرا على ورق؟
0
امن وقضاء
2023-08-25
ياسين ياسين يتهم وزارة الاتصالات بالتستّر عن سرقات محتملة.. فبماذا تردّ الوزارة؟
امن وقضاء
2023-08-25
ياسين ياسين يتهم وزارة الاتصالات بالتستّر عن سرقات محتملة.. فبماذا تردّ الوزارة؟
0
امن وقضاء
2023-08-25
مروّج عملة أميركية مزيّفة أوقفته مفرزة بيت الدين القضائية
امن وقضاء
2023-08-25
مروّج عملة أميركية مزيّفة أوقفته مفرزة بيت الدين القضائية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:29
صدور مرسوم من مجلس الوزراء بتصنيف طريق كفرشوبا كطريق محلية وإطلاق ورشة تعبيدها
أخبار لبنان
13:29
صدور مرسوم من مجلس الوزراء بتصنيف طريق كفرشوبا كطريق محلية وإطلاق ورشة تعبيدها
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-12
صفقة بين إيران وأميركا... تعرّفوا إليها!
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-12
صفقة بين إيران وأميركا... تعرّفوا إليها!
0
آخر الأخبار
01:21
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و7 جرحى في 4 حوادث سير في الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
01:21
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و7 جرحى في 4 حوادث سير في الساعات الـ24 الماضية
0
منوعات
2023-08-21
"لقد جاء لقضاء إجازة وعلينا الآن أن نعيده إلى والديه في تابوت"...رصاصة طائشة تقتل طفلاً قبل عيد ميلاده الثامن في هذا البلد!
منوعات
2023-08-21
"لقد جاء لقضاء إجازة وعلينا الآن أن نعيده إلى والديه في تابوت"...رصاصة طائشة تقتل طفلاً قبل عيد ميلاده الثامن في هذا البلد!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
ما هي أسباب مرض الصفيرة وعوارضُه وطرق الوقاية منه؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
ما هي أسباب مرض الصفيرة وعوارضُه وطرق الوقاية منه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
اللافندر زراعة جديدة في لبنان....فما هي منافعها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
اللافندر زراعة جديدة في لبنان....فما هي منافعها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الـLBCI في يوم سياحي لبناني مع سائحٍ أوروبي
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الـLBCI في يوم سياحي لبناني مع سائحٍ أوروبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أهلا بهالطلة من السياحة البيئية وأجمل المناظر الطبيعية!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أهلا بهالطلة من السياحة البيئية وأجمل المناظر الطبيعية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
كيف كانت تحضيرات المنتخب الوطني لكرة السلة قبل مباراته ضد كندا غداً؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
كيف كانت تحضيرات المنتخب الوطني لكرة السلة قبل مباراته ضد كندا غداً؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تفاصيل اليوم الثاني من بطولة كأس العالم لكرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تفاصيل اليوم الثاني من بطولة كأس العالم لكرة السلة
0
أخبار لبنان
13:29
صدور مرسوم من مجلس الوزراء بتصنيف طريق كفرشوبا كطريق محلية وإطلاق ورشة تعبيدها
أخبار لبنان
13:29
صدور مرسوم من مجلس الوزراء بتصنيف طريق كفرشوبا كطريق محلية وإطلاق ورشة تعبيدها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لأول مرّة في وزارة المال : شباب متطوعون ينجزون ملفات متراكمة منذ سنوات
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لأول مرّة في وزارة المال : شباب متطوعون ينجزون ملفات متراكمة منذ سنوات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الاستاذ طلال سلمان يعود الى بلدته شمسطار وهذه المرة في مشواره الاخير
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الاستاذ طلال سلمان يعود الى بلدته شمسطار وهذه المرة في مشواره الاخير
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
16:33
وفاة الطفلة نايا حنا إثر إصابتها برصاص طائش...
امن وقضاء
16:33
وفاة الطفلة نايا حنا إثر إصابتها برصاص طائش...
2
منوعات
16:00
أحبت شابا من طبقة اجتماعية أخرى فلقيت مصيراً مرعبا... ابنة الـ17 عاماً ضحية عائلتها وقصة حبها؟!
منوعات
16:00
أحبت شابا من طبقة اجتماعية أخرى فلقيت مصيراً مرعبا... ابنة الـ17 عاماً ضحية عائلتها وقصة حبها؟!
3
تقارير نشرة الاخبار
13:56
اللافندر زراعة جديدة في لبنان....فما هي منافعها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
اللافندر زراعة جديدة في لبنان....فما هي منافعها؟
4
فنّ
12:48
لقطات رومنسية جديدة تجمع معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي... هل عادت الأمور إلى مجاريها بينهما؟ (صور)
فنّ
12:48
لقطات رومنسية جديدة تجمع معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي... هل عادت الأمور إلى مجاريها بينهما؟ (صور)
5
حال الطقس
02:23
أمطار مُحتملة في اليومين المقبلين... ماذا عن درجات الحرارة؟
حال الطقس
02:23
أمطار مُحتملة في اليومين المقبلين... ماذا عن درجات الحرارة؟
6
أخبار دولية
03:15
الافراج عن جزء ملحوظ من الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتركيا والعراق
أخبار دولية
03:15
الافراج عن جزء ملحوظ من الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتركيا والعراق
7
فنّ
03:54
وفاة وجه تلفزيوني شهير عن عمر 99 عاما... قدّم حفل ملكة جمال الكون في عهد تتويج جورجينا رزق!
فنّ
03:54
وفاة وجه تلفزيوني شهير عن عمر 99 عاما... قدّم حفل ملكة جمال الكون في عهد تتويج جورجينا رزق!
8
صحف اليوم
00:08
روتين ومراوحة لكن حزب الله يلتزم بمطالب باسيل على شرط (الشرق الاوسط)
صحف اليوم
00:08
روتين ومراوحة لكن حزب الله يلتزم بمطالب باسيل على شرط (الشرق الاوسط)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More