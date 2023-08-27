مداهمات للجيش في حورتعلا وبريتال وعين الجوزة شرقي بعلبك

تداهم قوة من الجيش اللبناني عدد من بلدات وقرى حورتعلا، بريتال وعين الجوزة شرقي بعلبك وتخلل المداهمات اطلاق نار بين القوات المداهمة ومطلوبين وتمكنت القوة المداهمة من توقيف شخصين من آل. م في بلدة بريتال من المتورطين بأطلاق نار على آلية للجيش اللبناني.