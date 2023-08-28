بالجرم المشهود شعبة المعلومات توقف مروجَي مخدرات في برج حمود.. ماذا ضبطت؟

حدّدت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي هوية مروجي مخدّرات في محلة برج حمود وهما السوريّان م. ع. (مواليد عام 1996) و ف. ن. (مواليد عام 1982).



بتاريخ 17-08-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة برج حمود أثناء قيامهما بترويج المخدرات في المحلة سيرا على الأقدام.



وضبطت دراجة آليّة لون "نبيذي" كانا يركنانها بعيدا عن مكان الترويج. وبتفتيشهما، ضبط بحوزتهما:



/14/ مظروفًا بداخلها مادة الكوكايين net زنة الواحد حوالى /1,8/غ

/7/ علب بلاستيكية تحتوي على مادة كوكايين باز زنة الواحدة حوالى /4,2/ غ

علبة كوكايين net زنتها حوالى /5,7/ غ

مظروف بداخله حبوب كبتاغون

هاتفين خلويين، ومبلغ مالي.



وبتفتيش منزل الثاني الكائن في محلة سد البوشرية تم ضبط: /100/ علبة بلاستيكية تحتوي على كوكايين باز زنتها بالكامل حوالى /455/غ، و/3/ قطع من مادة حشيشة الكيف زنتها بالكامل حوالى /275/غ، و/9/ حبوب ترامادول.



وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد من الزبائن سيرا على الأقدام في محلة برج حمود.