قوى الامن: غادرت منزل ذويها ولم تعد..هل تعرفون عنها شيئًا؟

عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:



- مروى معين السيّد (مواليد عام 2000، فلسطينيّة)



التّي غادرت منزل ذويها الكائن في مخيّم نهر البارد حوالي الساعة 07،00 من تاريخ 23/08/2023 إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتّصال بمخفر مخيّم نهر البارد في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 471958-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.