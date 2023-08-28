الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
27
o
الجنوب
25
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
27
o
الجنوب
25
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
استخدم فان لإبعاد الشبهات عنه...عناصر حاجز ضهر البيدر كشفت أمره وأوقفته (صورة)
امن وقضاء
2023-08-28 | 09:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
استخدم فان لإبعاد الشبهات عنه...عناصر حاجز ضهر البيدر كشفت أمره وأوقفته (صورة)
بعد أن اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بأحد الأشخاص على متن "فان" لنقل الركّاب متّجه من البقاع إلى بيروت، ويدعى ف. أ. (مواليد عام 1985، سوري)، قامت بتفتيشه.
وتمّ ضبط كميّة كبيرة من مادّة "الماريجوانا" موضّبة داخل /4/ أكياس نايلون، كميّة من مادة باز الكوكايين مقسّمة على /4/ علب بلاستيكيّة، /3/ مظاريف ورقيّة تحتوي على مادة باز الكوكايين، بالاضافة إلى /50/ علبة بلاستيكية وكميّة كبيرة من أكياس النايلون تستخدم لتوضيب المخدّرات.
وأودع ف.ا. مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
امن وقضاء
حاجز ضهر البيدر
الكوكايين
القوى الامنية
التالي
تحطيم تماثيل داخل كنيسة في الجية
قوى الامن: توقيف شخص من اصحاب السوابق وتعميم صورته
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-08-25
ناقل مخدّرات من البقاع إلى بيروت في قبضة عناصر حاجز ضهر البيدر
امن وقضاء
2023-08-25
ناقل مخدّرات من البقاع إلى بيروت في قبضة عناصر حاجز ضهر البيدر
0
منوعات
2023-08-10
مختومة بفراشة أرجوانية... رئيسة بلدية في هذا البلد تعثر على 32 كيلوغراما من الكوكايين بهذه الطريقة!
منوعات
2023-08-10
مختومة بفراشة أرجوانية... رئيسة بلدية في هذا البلد تعثر على 32 كيلوغراما من الكوكايين بهذه الطريقة!
0
منوعات
2023-08-05
تعاطت الكوكايين ثم حاولت اقتلاع أسنانها بماكينة حلاقة... نهاية مأساوية لـ"أم محبة"!
منوعات
2023-08-05
تعاطت الكوكايين ثم حاولت اقتلاع أسنانها بماكينة حلاقة... نهاية مأساوية لـ"أم محبة"!
0
أمن وقضاء
2023-08-03
عناصر حاجز ضهر البيدر توقف مجموعة أشخاص كانوا على متن فان وبحوزتهم كمية من المخدّرات
أمن وقضاء
2023-08-03
عناصر حاجز ضهر البيدر توقف مجموعة أشخاص كانوا على متن فان وبحوزتهم كمية من المخدّرات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
11:26
قمر رضوان غادرت ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
امن وقضاء
11:26
قمر رضوان غادرت ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
0
امن وقضاء
11:06
التحقيق مع روسي في بيروت بشبهة التجسس لصالح إسرائيل
امن وقضاء
11:06
التحقيق مع روسي في بيروت بشبهة التجسس لصالح إسرائيل
0
امن وقضاء
08:28
قوى الامن: غادرت منزل ذويها ولم تعد..هل تعرفون عنها شيئًا؟
امن وقضاء
08:28
قوى الامن: غادرت منزل ذويها ولم تعد..هل تعرفون عنها شيئًا؟
0
امن وقضاء
06:54
إحباط محاولة تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية
امن وقضاء
06:54
إحباط محاولة تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
09:20
صراخ وبكاء... لحظات من الرعب عاشها ركاب إحدى الطائرات بسبب عاصفة شديدة! (فيديو)
منوعات
09:20
صراخ وبكاء... لحظات من الرعب عاشها ركاب إحدى الطائرات بسبب عاصفة شديدة! (فيديو)
0
فنّ
2023-08-25
نجمة "ذا فويس كيدز" نور قمر تعلن زواجها من خطيبها اللبناني... لن تصدقوا كيف أصبحت! (صور)
فنّ
2023-08-25
نجمة "ذا فويس كيدز" نور قمر تعلن زواجها من خطيبها اللبناني... لن تصدقوا كيف أصبحت! (صور)
0
أخبار دولية
2023-08-27
بعد عزلة صارمة بسبب كورونا.. كوريا الشمالية تعيد فتح حدودها أمام مواطنيها المقيمين في الخارج
أخبار دولية
2023-08-27
بعد عزلة صارمة بسبب كورونا.. كوريا الشمالية تعيد فتح حدودها أمام مواطنيها المقيمين في الخارج
0
أخبار دولية
01:46
خروج مطار حلب في شمال سوريا عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي
أخبار دولية
01:46
خروج مطار حلب في شمال سوريا عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:58
خليل: لوصول التدقيق الجنائي الى غاياته الحقيقية بعيدا عن الخطابات العامة
أخبار لبنان
07:58
خليل: لوصول التدقيق الجنائي الى غاياته الحقيقية بعيدا عن الخطابات العامة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
جلسة بشأن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي...ماذا في المداولات؟
تقارير نشرة الاخبار
07:56
جلسة بشأن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي...ماذا في المداولات؟
0
أخبار لبنان
06:49
كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة بحضور منصوري:على التدقيق الجنائي أن يُستكمل في مصرف لبنان كما في الوزارات وادارات الدولة
أخبار لبنان
06:49
كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة بحضور منصوري:على التدقيق الجنائي أن يُستكمل في مصرف لبنان كما في الوزارات وادارات الدولة
0
أخبار لبنان
06:49
جميل السيد طالب مصرف لبنان بتقديم لوائح "الكومسيونات" التي قدمت في السابق
أخبار لبنان
06:49
جميل السيد طالب مصرف لبنان بتقديم لوائح "الكومسيونات" التي قدمت في السابق
0
أخبار دولية
06:43
إيران والعراق توصلتا إلى اتفاق لنزع سلاح الجماعات المسلحة في إقليم كردستان
أخبار دولية
06:43
إيران والعراق توصلتا إلى اتفاق لنزع سلاح الجماعات المسلحة في إقليم كردستان
0
أخبار لبنان
06:40
عريضة تدعو الى ضم ملف اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية الى نطاق اختصاص المؤسسة المستقلة حول المفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة
أخبار لبنان
06:40
عريضة تدعو الى ضم ملف اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية الى نطاق اختصاص المؤسسة المستقلة حول المفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة
0
السياحة في لبنان
13:57
أهلا بهالطلة من سياحة الآثار في لبنان!
السياحة في لبنان
13:57
أهلا بهالطلة من سياحة الآثار في لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
يوم مفتوح في فوج الحدود البرية الأول تتخلله نشاطات توجيهية وترفيهية وعسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
يوم مفتوح في فوج الحدود البرية الأول تتخلله نشاطات توجيهية وترفيهية وعسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
المهرجانات الفنية والثقافية التي تعزز الإنماء السياحي متسمرة وآخرها مهرجان زهرة الوزاني 2023
تقارير نشرة الاخبار
13:49
المهرجانات الفنية والثقافية التي تعزز الإنماء السياحي متسمرة وآخرها مهرجان زهرة الوزاني 2023
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
07:37
الموت يُفجع الممثل الكوميدي عباس شاهين
فنّ
07:37
الموت يُفجع الممثل الكوميدي عباس شاهين
2
أخبار لبنان
02:28
عائلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر: تنصح السيدة بشرى الخليل ان تعود الى رشدها وتعتذر
أخبار لبنان
02:28
عائلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر: تنصح السيدة بشرى الخليل ان تعود الى رشدها وتعتذر
3
صحف اليوم
23:59
كيف تم توقيف العميل الروسي في لبنان؟ اليكم كامل الرواية (الاخبار)
صحف اليوم
23:59
كيف تم توقيف العميل الروسي في لبنان؟ اليكم كامل الرواية (الاخبار)
4
صحف اليوم
00:50
موجة نزوح سورية جديدة...(نداء الوطن)
صحف اليوم
00:50
موجة نزوح سورية جديدة...(نداء الوطن)
5
امن وقضاء
09:29
استخدم فان لإبعاد الشبهات عنه...عناصر حاجز ضهر البيدر كشفت أمره وأوقفته (صورة)
امن وقضاء
09:29
استخدم فان لإبعاد الشبهات عنه...عناصر حاجز ضهر البيدر كشفت أمره وأوقفته (صورة)
6
منوعات
05:00
إلقاء القبض على شاب بتهمة "الاعتداء" على امرأة على الشاطئ... وهذه التفاصيل!
منوعات
05:00
إلقاء القبض على شاب بتهمة "الاعتداء" على امرأة على الشاطئ... وهذه التفاصيل!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إعادة فتح معمل طاقة كهرمائية في وادي قاديشا بمبادرة خاصة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إعادة فتح معمل طاقة كهرمائية في وادي قاديشا بمبادرة خاصة
8
أخبار دولية
15:53
فرنسا ستحظر إرتداء العباية الإسلامية في المدارس
أخبار دولية
15:53
فرنسا ستحظر إرتداء العباية الإسلامية في المدارس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More