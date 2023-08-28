استخدم فان لإبعاد الشبهات عنه...عناصر حاجز ضهر البيدر كشفت أمره وأوقفته (صورة)

بعد أن اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بأحد الأشخاص على متن "فان" لنقل الركّاب متّجه من البقاع إلى بيروت، ويدعى ف. أ. (مواليد عام 1985، سوري)، قامت بتفتيشه.



وتمّ ضبط كميّة كبيرة من مادّة "الماريجوانا" موضّبة داخل /4/ أكياس نايلون، كميّة من مادة باز الكوكايين مقسّمة على /4/ علب بلاستيكيّة، /3/ مظاريف ورقيّة تحتوي على مادة باز الكوكايين، بالاضافة إلى /50/ علبة بلاستيكية وكميّة كبيرة من أكياس النايلون تستخدم لتوضيب المخدّرات.



وأودع ف.ا. مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.